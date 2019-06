Voor Harry Klijmij was de dood heel gewoon

'Rivieren­land, stop met steun aan Digitale Stad'

6 juni ZALTBOMMEL/CULEMBORG - Rivierenland moet ophouden Digitale Stad voor te trekken bij het glasvezelproject. Dat stelt concurrent Glasvezel Buitenaf. Met de uiterste aanmelddatum in zicht heeft Glasvezel Buitenaf een brief op poten gestuurd naar de gemeenten omdat er 'een grens is overschreden' door 'onjuistheden'. 'Er wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven', stelt het bedrijf.