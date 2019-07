Voor het laatst ziet fruitteler Van Kessel zijn peren rijpen, droogte 2018 gaf de genadeslag

Tientallen bekeurin­gen voor gevaarlijk gedrag op de Maas

25 juli HEUSDEN - In een paar uur tijd zijn dinsdag meer dan twintig bekeuringen uitgedeeld voor gevaarlijk gedrag op de Maas. Met name in het gebied van de afgedamde Maas bij Heusden, Ammerzoden en Kerkdriel controleerde de politie.