Voor miljoenen euro's aan drugs in beslag genomen: busje in Kerkdriel wijst rechercheurs de weg

De Oost-Brabantse politie heeft de afgelopen dagen invallen gedaan in meerdere bedrijfspanden in het land. Daarbij zijn duizenden kilo's en liters aan chemicaliën gevonden en ‘een flinke hoeveelheid aan eindproducten’. Totale straatwaarde: zeker enkele miljoenen euro's. Er is nog niemand aangehouden.

De acties vormden onderdeel van een onderzoek naar synthetische drugs. De invallen vonden plaats in Kerkdriel, Almere, Groenekan (Utrecht) en het Limburgse Holtum, zo meldt de politie. Rechercheurs van de Oost-Brabantse opsporingseenheid kwamen de criminelen op het spoor via een voertuig, dat vermoedelijk drugs(gerelateerde spullen) vervoerde van een bedrijfspand in Almere naar een bedrijfspand aan de Veersteeg in Kerkdriel. Dat busje kwam tijdens een lopend onderzoek in beeld.

Inval nummer één vond dinsdagavond plaats in Kerkdriel. ,,Rechercheurs vonden chemicaliën voor de productie van synthetische drugs alsmede een grote hoeveelheid meth-amfetamine met een straatwaarde van enkele miljoenen euro’s.” Dat is in beslag genomen, onder strenge politiebewaking naar Amsterdam vervoerd en in een verbrandingsoven vernietigd.

Drugslab in Limburg

De vondst in Kerkdriel leidde nog diezelfde avond tot een inval in Limburg. In het plaatsje Holtum werd in een loods een compleet ingericht drugslab aangetroffen. Dit lab was niet in bedrijf. Ook hier werden drugs en chemicaliën aangetroffen, net als in een garagebox in het Utrechtse Groenekan. Daar werden grote jerrycans met mogelijk chemicaliën gelost.

In Groenekan trof de politie duizenden liters chemicaliën aan. Tevens vonden rechercheurs daar apaan - een grondstof voor amfetamine - en ‘drugsgerelateerde artikelen’, zoals een grote kookketel voor drugsproductie.

Twee dagen later - donderdagavond - werd binnengevallen in het Almeerse bedrijfspand, aan de Dukdalfweg. Rechercheurs van de eenheid Midden-Nederland en Oost-Brabant, de douane en de brandweer vonden daar geen verdachten, maar wel acht liter methamfetamie-olie en zo’n 12.000 liter aan chemicaliën, ongeveer 6000 kilo caustic soda en rond de 1000 kilo azijnzuur. ,,Waarschijnlijk allemaal bestemd voor het productieproces van drugs.”