Voorarrest verdachten rond afpersingszaak Hedel verlengd

In de nacht van 25 november werd er aan de Ammerzodenseweg in Hedel een pand in brand gestoken. Het was niet meer te redden en twee bewoners raakten gewond. De bewoners waren twee ex-medewerkers van de fruitimporteur. Zij en andere medewerkers werden afgeperst en bedreigd nadat het fruitbedrijf een partij drugs die tussen Zuid-Amerikaans fruit zat, aan de politie had gegeven. Hoofdverdachte in deze zaak, Ali G. uit Bussum, werd afgelopen dinsdag samen met een man uit Naarden opgepakt op verdenking van de brandstichting en het veroorzaken van explosies.