Voorkeur voor nieuwbouw Poorterij, maar besluit valt pas na onderzoek

ZALTBOMMEL - De Zaltbommelse politiek lijkt meer te zien in nieuwbouw voor De Poorterij in De Waluwe, dan in verhuizing van het cultureel centrum naar de Sint Maartenskerk. Een besluit hierover valt echter pas volgend jaar, na uitgebreid onderzoek.

Dat De Poorterij gaat verhuizen, staat inmiddels wel vast. Het huidige pand aan de Nieuwstraat is gedateerd. Omdat verbouwen niet haalbaar is, heeft het Zaltbommelse college op dit moment voor De Poorterij twee mogelijke locaties op het oog: nieuwbouw in De Waluwe of de monumentale Sint Maartenskerk. Aan de gemeenteraad wordt deze maand gevraagd of het goed is dat hier verder onderzoek naar wordt gedaan.

Pand 9

Tijdens de commissievergadering bleek donderdagavond dat alle fracties voor zo’n onderzoek zijn. Wel wil een meerderheid dat ook Pand 9 erbij betrokken wordt. Dit oude schoolgebouw, waar tijdelijk tal van maatschappelijke organisaties gevestigd zijn, gaat op termijn plat. Overwogen wordt om dan een nieuw verzamelgebouw te realiseren, en diverse raadsleden vragen zich af of dit te combineren is met de nieuwe Poorterij. Wethouder Adrie Bragt zegt toe dat hij Pand 9 aan het onderzoek gaat toevoegen.

Voorschot

Hoewel een definitieve locatiekeuze nu dus nog niet aan de orde is, namen meerdere commissieleden hier donderdagavond al wel een voorschot op. Op dit moment lijken ze een voorkeur te hebben voor nieuwbouw in De Waluwe, omdat daar plek is voor een grote en flexibele zaal. Bovendien is De Waluwe beter bereikbaar, is er voldoende parkeergelegenheid en zijn daar ook al andere voorzieningen zoals scholen en het nieuwe binnensportcentrum.

Stichting Sint Maarten, de eigenaar van de kerk, hoopt echter dat er een andere keuze gemaakt wordt. Samen met de Protestantse Gemeente, die gebruik maakt van de Sint Maarten, is gekeken of De Poorterij in het kerkgebouw kan worden ondergebracht. De inspreektijd aan het begin van de commissievergadering werd ingezet om hiervoor een globaal plan te ontvouwen.

Plan van stichting

Er is een flinke verbouwing van het interieur van de kerk voor nodig, maar dan moet het volgens de stichting lukken om het huidige gebruik overeind te houden en daar De Poorterij aan toe te voegen. Een betere bezetting van de Sint Maarten is volgens de stichting nodig om het monumentale gebouw voor de toekomst te behouden. Het onderhoud kost immers bakken met geld.

De commissieleden leken donderdagavond nog niet overtuigd van een theater in de kerk. Wel gaven ze aan oog te hebben voor de zorgen over het behoud van het Rijksmonument. Aan wethouder Bragt werd daarom gevraagd om ook een tussenvariant te bekijken, waarbij het theater naar de Waluwe gaat maar andere functies van het cultureel centrum in de kerk worden ondergebracht. De Poorterij is immers meer dan een theater. Het fungeert ook als buurthuis en biedt onderdak aan meerdere huurders.