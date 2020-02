Voorlopig geen nieuwe cao voor glastuinbouw, onenigheid over flexarbeid

ZALTBOMMEL - Hoe ga je om met flexwerkers? Daar denken tuinders en de vakbonden anders over. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de glastuinbouw zijn deze week vastgelopen.

Er is geen zicht op een nieuwe cao voor de mensen die in de glastuinbouw werken. Glastuinbouw Nederland en de vakbond komen er niet uit; de onderhandelingen zijn deze week afgebroken en er is voorlopig geen zicht op een oplossing.

Nieuwe wet

Quote We begrijpen dat werkgevers flexibel willen zijn Jeroen Warnaar, CNV Vakmensen De onenigheid komt voort uit de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die sinds 1 januari van kracht is. Deze wet regelt dat flexibele arbeidskrachten beter betaald worden en meer bescherming krijgen. De wet beoogt, door het inbouwen van financiële prikkels, dat meer mensen een vast dienstverband krijgen. In de glastuinbouw werken zo'n 90.000 flexwerkers. Er is vaak sprake van seizoenspieken en dat betekent dat niet altijd evenveel mensen nodig zijn.

Minister Wouter Koolmees heeft aangegeven dat er ruimte is om in het geval van seizoenswerk af te wijken van de nieuwe regels. Als het gaat om de verplichte loonbetaling van werknemers die opgeroepen zijn en voor wie op het laatste moment toch geen werk blijkt te zijn, wil Glastuinbouw Nederland dat graag. De wet schrijft voor dat onbetaald afzeggen tot vier dagen van te voren mag, de tuinders willen terug naar één dag. Maar daar voelt vakbond CNV Vakmensen niets voor. ,,We begrijpen dat werkgevers flexibel willen zijn", zegt onderhandelaar Jeroen Warnaar, ,,maar het ondernemersrisico mag niet te veel op het bordje van de werknemers komen te liggen.”

Voor één jaar, of langer?

Maar er waren meer breekpunten in de cao-onderhandelingen. Ook over hoe een eventuele afwijking van de nieuwe wet voor de tuinbouw in het vat gegoten moet worden, verschillen de meningen. Glastuinbouw Nederland wil hier afspraken over maken waarmee werkgevers vooruit kunnen. Maar de vakbonden willen afwijkingen slechts voor één jaar vastleggen, zodat ze eerst kunnen kijken hoe het in de praktijk uitpakt.

Balen