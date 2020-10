Vraatzuchtige keverlarf slaat toe op de velden van jubilerend VV Alem

Het is niet elk jaar raak bij VV Alem, maar juist in het jubileumjaar heeft de vereniging de ongenode gast weer over de vloer. De club viert dit jaar het 90-jarig bestaan. ,,Ja, we hebben als club al te maken met corona en dan zouden we ook nog dit krijgen”, zegt Peter van Boxtel, die binnen het bestuur verantwoordelijk is voor de velden.

Bruine vlekken

,,We hadden deze zomer al last van de droogte en daardoor hebben we veel gesproeid. Een week of wat terug zagen we weer bruine vlekken in het tweede veld verschijnen. Nog steeds de droogte, dacht ik eerst.” En dus gingen de sproeiers weer aan. Na de beregening trapte Van Boxtel de plekken bij de in het veld verwerkte sproeiers weer dicht. En toen zag hij een wit beestje kruipen. ,,Daar heb ik een foto van gemaakt en naar de gemeente gestuurd. Die kwam snel in actie.”