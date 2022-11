Vrachtwagen met asfalt belandt op zijn kant in Brakel

Trots poseerden de mannen voor de drugske­tels in Velddriel, derde verdachte opgepakt

ARNHEM - Bij het grote drugslab aan de Drielse Veldweg in Velddriel dat half juli is ontmanteld, zijn niet alleen de twee verdachten betrokken die ter plekke werden aangetroffen. Vorige week is een derde verdachte aangehouden.

28 oktober