Vrachtwagen sloot ingereden in Velddriel

Ambtenaar noemde besluit grond wethouder Maasdriel ‘principi­eel onjuist’ en een ‘lijk in de kast’

11:42 KERKDRIEL - Het wordt Kees van Drunen (PvdA/GroenLinks) in de raad van Maasdriel niet makkelijk gemaakt om kritische vragen te stellen in het debat over het integriteitsonderzoek naar CDA-wethouder Peter de Vries. Toch doet hij dat, omdat volgens hem informatie is achtergehouden over een besluit waarin ‘de ratio ontbreekt’.