Vrachtwagen vliegt in brand op A15 bij Gorinchem, file richting Rotterdam

Plek 5 Publieks­prijs Terras Top-100; Dukdalf op De Zandmeren heeft een topterras

8 september KERKDRIEL - Het terras van restaurant Dukdalf in Kerkdriel behoort volgens de gasten tot de vijf mooiste terrassen van Nederland. Het terras met uitzicht over De Zandmeren is op plek 5 geëindigd in de Terras Top-100 Publieksprijs van vakblad Misset Horeca.