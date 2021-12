Vrachtwagen vol grond gekanteld in Gameren

Hoogstam­men voor een prikkie; ze horen in het rivieren­land­schap

NEERIJNEN/KERKWIJK - Liefhebbers hebben afgelopen weekend bij het Stroomhuis in Neerijnen bijna 400 jonge boompjes opgehaald. Het is een actie om vergeten fruitrassen terug te brengen in het rivierengebied. In Kerkwijk konden deelnemers aan het project nestkasten en inheemse bomen en struiken ophalen.

