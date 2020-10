Vragen over lekkage gevaarlijke stof bij chemiedrijf Sachem in Zaltbommel

Zijn minder strenge coronamaat­re­ge­len mogelijk voor de inwoners van de Bommeler­waard?

24 september ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - De veiligheidsregio Gelderland-Zuid moet strengere coronamaatregelen nemen, vanwege het grote aantal besmettingen in Nijmegen. Dat pakt slecht uit voor de Bommelerwaard. Maasdriel en Zaltbommel behoren immers tot dezelfde veiligheidsregio en krijgen dus dezelfde beperkingen voor de kiezen. De inwoners zijn echter veel meer op Den Bosch georiënteerd. Ook daar gaan strengere regels gelden. In Den Bosch ligt het aantal besmettingen wel drie keer lager dan in Nijmegen. Maatwerk voor de Bommelerwaard is mogelijk, maar de burgemeesters houden zich aan de huidige afspraken.