Vrij rondhollen, het liefst in elke kern van Maasdriel

VERKIEZINGEN WEST-BETUWE Winkelslui­ting in West-Betuwe: ‘Blijf met je handen van de ondernemer af’

10:40 ASPEREN - De kans dat de VVD en de SGP coalitiegenoten worden in de nieuwe gemeente West Betuwe is te verwaarlozen. Bij het punt van de winkelopenstelling op zondag stonden beide partijen woensdagavond tijdens de tweede debatavond in Asperen lijnrecht tegenover elkaar.