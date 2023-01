Vrijdag geen OV in Rivierenland: ‘Arriva gaat schandalig om met haar personeel, dus we staken’

,,We zitten al sinds oktober met Arriva en Keolis om tafel maar echte onderhandelingen hebben er nog niet plaatsgevonden”, zegt bestuurder Wim Eilert van vakbond VVMC. ,,Arriva stelt zich heel slecht op ten opzichte van het personeel. Mensen die zich dagelijks uit de naad werken om het allemaal draaiend te houden. Dit is pure minachting.”



Volgens Eilert zijn de gesprekken met de vervoerders gestopt, toen bleek dat de onderhandelaars geen mandaat hadden van de werkgevers. ,,We zaten dus te praten met mensen die geen beslissingen mochten nemen. Dat heeft natuurlijk niet zo veel zin.”

Twee grote onderwerpen

Vrijdag rijden er geen bussen en treinen van Arriva vanuit Tiel, Arnhem, Doetinchem, Winterswijk, Zutphen en Goor. De stakingsbereidheid onder het personeel is hoog, verzekert Eilert. ,,We hebben al drie heel succesvolle stakingsdagen achter de rug in het noorden. Aan de nieuwe staking zal dan ook een hele hoop personeel meedoen.”

Bij de cao-onderhandelingen liggen twee grote onderwerpen op tafel: een loonsverhoging en een verlaging van de werkdruk. ,,Er moeten behoorlijk wat centen bij in de portemonnee”, zegt Eilert. ,,Het loonbod van Arriva ligt nu op 5 procent. Echt waardeloos natuurlijk, zeker gezien de inflatie. Willen we dichter bij elkaar komen, dan zal Arriva toch aan 10 procent of meer moeten gaan denken.”

,,Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden om de werkdruk te verlagen. Door het schreeuwende tekort aan personeel en de slechte roosters, moeten mensen echt veel te veel werken. Het gevolg is dat het verzuim groeit, waardoor de werkdruk nóg verder toeneemt. Ook hier weigert Arriva afspraken over te maken."

Arriva

Volgens de vakbond wordt het personeel van Arriva en Keolis in de steek gelaten door de bedrijven. ,,Er worden momenteel heel veel cao's afgesloten waarbij we dubbele cijfers zien in het loon. Arriva blijft hier ver op achter. Keolis zit weliswaar ook aan tafel, maar die horen we niet. Het is Arriva dat de dienst uitmaakt."

Eind december is het cao Multimodaal afgelopen. Eilert: ,,Zolang er geen nieuwe afspraken zijn, blijven de oude gelden. Wij gaan op onze beurt net zo lang door totdat Arriva snapt dat dit niet kan. Zijn de lokale stakingsdagen niet voldoende, dan bestaat de kans dat we overstappen op landelijke stakingsdagen.”