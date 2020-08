Vroegere dorpsvrieshuis van Alem wordt woning voor incidenteel gebruik: ‘Voor twee personen is dit helemaal top’

ALEM - Het volledig verwaarloosde vroegere dorpsvrieshuis van Alem krijgt weer een functie. Oud-inwoner van Zaltbommel Joost Schwartz gaat er wonen op de momenten dat hij over is vanuit Zuid-Frankrijk.

Wie er niet hoeft te zijn, komt er nooit: het doodlopende gedeelte van de Veerweg in Alem dat alleen via een onverharde weg te bereiken is. Aan dat stukje - met een fraai uitzicht op het dorpshuis en de kerk - ligt ook het vroegere dorpsvrieshuis. Veertig jaar lang huurden bewoners er één of meerdere vakken voor hun vlees en groenten, bij gebrek aan een eigen vriezer.

,,Ik wist niet eens wat een vrieshuis was’’, zegt Joost Schwartz (52) die het gebouwtje van 9,5 bij 6,5 meter eind vorig jaar voor 30.000 euro kocht. ,,Ik kreeg meteen van de makelaar te horen ‘u bent de 100.000ste die belt’.’’ Want ja, een buitenkansje natuurlijk in deze tijden van woningnood. ,,Alleen staat de bestemming van dit huisje niet toe dat er permanent gewoond wordt.’’

Volledig scherm Joost Schwartz stuitte bij de verbouwing van het voormalig dorpsvrieshuis in Alem op een verrassing: ,,Aan de binnenkant zat tegen alle muren en op de vloer 40 centimeter tempex en aan die tempex zat beton vast. Daardoor is het huisje van binnen nu wel 80 centimeter groter.’’ © Privé-collectie

Er incidenteel wonen, zoals Schwartz voor ogen heeft, mag wel. ,,Ik woon al twintig jaar in Frankrijk. Als ik naar Nederland komt, is het altijd maar logeren bij iemand of iets huren. Eigenlijk niet fijn, dus was ik op zoek naar iets dat ik kon kopen. En toen stuitte ik via Funda op dit vrieshuisje. Mijn partner is kunstenaar en gaat het ook gebruiken als atelierwoning.’’

Hobbel één was genomen, maar toen kwam de verbouwing zelf. ,,Het idee was dat het met Kerst af zou zijn, maar vanwege corona is dat vertraagd. Aan de binnenkant zat tegen alle muren en op de vloer 40 centimeter tempex en aan die tempex zat beton vast. Dus de kosten voor de stort waren hoog. Maar daardoor is het huisje van binnen nu wel 80 centimeter groter.’’

Volledig scherm Het dorpsvrieshuis in Alem was de afgelopen jaren volledig begroeid geraakt. © Van der Wal Makelaars

De bovenraampjes bleven, onder zijn nieuwe openingen gemaakt. Het oude plafond ging er uit en er komt een vide voor in de plaats, met boven het slaapgedeelte. Onder is het nu één grote ruimte en daar moeten nog een douche, wc en keuken in gemaakt worden. Plus een waterleiding en een aansluiting op het riool. ,,Stroom was er al wel.’’

En juist die stroomkosten maakten mede dat de Coöperatieve Diepvriesvereniging Alem en Omstreken eind 2001 de stekker er uit trok. Zowel de compressor als de motor waren aan vervanging toe. Kostenposten die niet op te brengen waren voor de 31 overgebleven leden. Ooit waren het er 65.

Volledig scherm Veertig jaar lang huurden dorpsbewoners er één of meerdere vakken voor hun vlees en groenten, bij gebrek aan een eigen vriezer. © Van der Wal Makelaars

Alem was zeker niet de enige met een dorpsvrieshuis - vrijwel elk dorp had er in de jaren 60 één - maar voor zover bekend was het wel het laatste dorp in Nederland waar in 2000 nog een coöperatieve diepvriesvereniging bestond.

,,Het heeft sinds 2001 leeggestaan en was helemaal overwoekerd’’, aldus Schwartz die opgroeide in Zaltbommel en in Zuid-Frankrijk vanuit zijn eigen onderneming mensen ondersteunt met een tweede huis aan de Côte d’Azur. ,,Voor twee personen is dat diepvrieshuisje helemaal top en er zit nog 200 meter grond bij. Als we er aan het klussen zijn, komen er altijd wel mensen kijken en kletsen. Men is blij dat het wordt opgeknapt.’’

Volledig scherm Van het diepvrieshuis is één grote ruimte gemaakt. Daarin moeten nog een douche, wc en keuken gemaakt worden. © Van der Wal Makelaars