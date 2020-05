Vrouw gewond bij eenzijdig ongeval in Velddriel

Gestolen fiets na negen jaar teruggevon­den in Zaltbommel

11:27 ZALTBOMMEL - Een fiets die op 28 november 2011 werd gestolen bij een bushalte in Ede, is bijna negen jaar na dato teruggevonden in Zaltbommel. Het voertuig is inmiddels terug bij zijn rechtmatige eigenaar. Dat meldt de politie.