Vrouw gewond, brandweer net op tijd om oud pand Zaltbommel te redden

Het restaurant was op dat moment nog gesloten, maar in de keuken werd al wel gekookt. Daar sloeg rond 14.00 uur de vlam in de pan. Via de afzuiginstallatie bereikte het vuur de laag tussen het plafond en de vloer van de eerste verdieping. Daarbij kwam veel rook vrij, dat naar de bovengelegen appartementen trok.

Bewoonster hapt naar lucht

Katten en hond gered

Het sein brandmeester werd rond 15.00 uur gegeven. Volgens brandweer had dit veel slechter af kunnen lopen. ,,Het is een oud pand met veel tussenruimtes, gangetjes en kamers", legt de officier van dienst uit. ,,Tussen de plafonds en de vloeren zit een laag riet. Dat stond in brand. We hebben het vuur kunnen blussen omdat we er snel bij waren. Als we iets later waren geweest, hadden we het pand waarschijnlijk niet kunnen redden.”