Vrouw gewond naar ziekenhuis nadat ze met auto tegen boom botst in Kerkwijk

UPDATE OM eist 16 jaar celstraf tegen ‘adjudant’ van hoofdver­dach­te in afpersings­zaak De Groot

ARNHEM/HEDEL - Hij ronselde de aanslagplegers, verstrekte de adressen en leverde volgens justitie de vuurwerkbommen. Het OM ging er maandag met gestrekt been in en eiste 16 jaar celstraf tegen Yassine A. (21), één van de verdachten in de afpersingszaak tegen de Hedelse fruithandel De Groot.

21 februari