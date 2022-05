Vrouw overleden bij aanrijding tussen tractor en auto in Hedel

Met aandelen in windmolen bij Zaltbommel besparen op energiere­ke­ning, hoe werkt dat?

ZALTBOMMEL - De windmolens langs de A2 bij Zaltbommel draaien. En daarmee is ook de verkoop gestart van de aandelen in de dorpsmolen De Grote Kat. Belangstellenden kunnen maximaal twaalf zogeheten bespaardelen kopen. Die kosten 240 euro per stuk. Vijf jaar lang krijgen de aandeelhouders daar jaarlijks 60 euro per aandeel voor.

13 mei