Vrouw overlijdt aan val in gracht Zaltbommel

Mark krijgt heldenpen­ning voor het redden van zijn vriend uit ondergelo­pen auto: ‘Ik kreeg de ramen maar niet kapotgesla­gen’

DELWIJNEN/ZALTBOMMEL- Hij werd wakker in zijn auto met het water tot aan zijn middel. Dankzij zijn vriend Mark Bleijenberg kan William Kolbach navertellen hoe hij in maart met zijn auto in een sloot belandde. Bleijenberg werd daarvoor maandag onderscheiden.

18 juli