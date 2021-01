Vrouw uit Bruchem aangehouden na vondst harddrugs

BRUCHEM - In een pand aan de Dorpsstraat in Bruchem is maandag een 62-jarige vrouw aangehouden. Dit gebeurde tijdens een inval van de politie. Reden voor de aanhouding was de vondst van harddrugs, zo laat de politie desgevraagd weten.

Het is niet de eerste keer dat er op dit adres een drugsgerelateerde inval is. In 2016 werd hier een hennepkwekerij met ruim 450 planten ontdekt. Ook trof de politie toen sporen van een wietdrogerij en zes kilo hennep aan.

Vrijspraak

In 2019 moest hiervoor een toen 61-jarige vrouw zich voor de rechter verantwoorden. Zij werd vrijgesproken omdat de rechter er niet van overtuigd was dat zij wist van de hennepteelt. De vrouw verhuurt woonruimtes en de kwekerij was van een mede-verdachte.

De vondst van de hennepkwekerij was voor de burgemeester van Zaltbommel reden om het pand een tijdje te sluiten. Na drie maanden mocht de Bed & Breakfast weer open. In verband met de privacy kan de politie niet zeggen of het nu om dezelfde vrouw gaat.