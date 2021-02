Vrouw uit Kerkdriel jaar lang mishandeld, bang gemaakt en financieel uitgebuit

ARNHEM/KERKDRIEL - Een jaar lang werd in een Kerkdrielse woning een vrouw mishandeld en bang gemaakt. Met het doel om haar geld af te troggelen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk want het politieonderzoek is nog in volle gang. Sinds november 2020 zit hiervoor een vrouw in voorarrest. Zij komt voorlopig nog niet vrij.