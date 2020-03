Vuilnis Comité kaart beleid Avri aan bij gemeenteraden in Rivierenland

Brief na wroeten in kliko

Het probleem dat zij in de brief beschrijft is dat mensen afval in de container van een ander kunnen droppen waardoor degene van wie de kliko is in de problemen kan komen. ,,Hoe denkt u dit probleem op te lossen”, is haar vraag aan Brouwer. De gemeenteraad van West Betuwe heeft de brief op de agenda gezet en er zijn er volgens Verhoeks al meer gemeenten die haar ervaringen willen bespreken.