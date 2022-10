Vuurwerkafstekers Nederhemert kunnen achtergelaten fietsen ophalen bij politie

Forse uitbrei­ding in het verschiet voor Delwijnen: 25 woningen erbij

DELWIJNEN - Zo'n 25 woningen kan Delwijnen erbij krijgen als Zaltbommel tot een akkoord komt met een projectontwikkelaar. De gemeente is in gesprek over de verkoop van grond aan de Delwijnsestraat. Rond de woning op 17b ligt daar ruwweg 1,7 hectare grond. Dat perceel is volgens de gemeente geschikt om er onder meer startersvilla's te bouwen.

14 september