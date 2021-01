Vuurwerkbom bij Bas en Riet in Opijnen: taakstraf en drie keer vrijspraak voor dorpsgenoten

Video Auto belandt in sloot in Velddriel, bestuurder (20) neemt de benen maar meldt zich alsnog

3 januari VELDDRIEL - De inzittenden van een auto die zaterdagnacht in Velddriel in het water belandde, hebben de benen genomen. Een dag later is de minderjarige bijrijdster gevonden, meldt de politie. Ook de bestuurder, een 20-jarige man uit Kerkdriel, heeft zich zondag op het politiebureau gemeld.