Vuurzee en maanden oorsuizen door vuurwerkbommen: ‘Het was maar zo’n klein dingetje’

Sterk verdeelde raad: ‘Er is te lang gesold met bewoners van het woonwagen­kamp’

30 juni WAARDENBURG/TUIL - Na dertien jaar praten is de kogel door de kerk: er komt alleen een onderzoek naar een tweede woonwagenkamp aan de Heideweg in Waardenburg. Eerder genoemde locaties aan de Steenweg in Waardenburg en de Klingelenberg in Tuil zijn afgevallen.