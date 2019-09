VVD Maasdriel gaat door het stof over motie van wantrouwen tegen wethouder

KERKDRIEL - De VVD Maasdriel heeft excuses aangeboden voor de motie van wantrouwen die de partij in juni heeft ingediend tegen wethouder Peter de Vries. ,,Achteraf gezien hadden we dit niet moeten doen. Het spijt me enorm, maar het is gebeurd”, zei VVD-raadslid Hans van der Zalm.

De motie van wantrouwen had te maken met een stuk grond van De Vries aan de Maasdijk in Rossum. De VVD had het sterke vermoeden dat het perceel als ‘witte vlek’ buiten de herziening van het bestemmingsplan buitengebied was gehouden en dat De Vries daar voordeel van zou hebben.

Onderzoek

Daar is geen sprake van geweest, concludeerden deskundigen in een onderzoek in opdracht van de burgemeester. Met de integriteit van De Vries was niets mis en van zelfverrijking was geen sprake geweest.

De motie van wantrouwen, politiek zwaar geschut, leek in juni uit de lucht komen vallen. Burgemeester Henny van Kooten kapte de VVD destijds direct af. De partij had de integriteit van de wethouder nooit zo in twijfel mogen trekken, maar bij de burgemeester moeten aankaarten.

Appje

Maar Van der Zalm zei dat hij al maanden daarvoor zijn ernstige twijfels bij de burgemeester had gemeld over hoe De Vries met zijn grond was omgesprongen. Van der Zalm had de burgemeester geappt dat de zaak ‘wel eens zou kunnen gaan ontploffen’ en dat hij Van Kooten wilde spreken.

Van Kooten herinnerde zich het bericht, maar hij had het niet opgevat als het aankaarten van twijfel aan integriteit. De motie van wantrouwen kwam daarom als een stortbui bij heldere hemel. Van Kooten wil met de raad in gesprek over de mores in de raad, om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt en dat politiek Maasdriel terugvalt in de bestuurlijke crisis die het een paar jaar geleden doormaakte. Van Kooten zei dat het de VVD siert dat de fractie spijt heeft van de gang van zaken.

Quote De VVD is over lijken gegaan Peter van Boxtel, CDA Maasdriel