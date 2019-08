Waar eindigt fundament van een geitenstal?

Omwonenden van het agrarische bedrijf verzetten zich fel tegen de uitbreidingsplannen van de geitenhouderij tot ruim 13.000 dieren. Ze houden nauwlettend in de gaten wat er allemaal op het bedrijf gebeurt. In juni liet de gemeente de werkzaamheden aan het fundament van de stal stilleggen. Omwonenden hadden bij de gemeente gemeld dat de werkzaamheden in hun ogen verder gingen dan de fundering. Ze hadden gezien dat er een opstaande rand was gebouwd. En daar waren zelfs palen op gezet. En dat vonden ze meer dan was toegestaan.