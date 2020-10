Waardenburg mag zorgen en wensen over verbreding A2 spuien

Sof voor fietsenhan­de­laar Van Uitert door weken vertraagd rioolwerk; ‘Er komt geen eind aan’

18 oktober KERKDRIEL - ,,Buiten een testritje maken, dat kan nu even niet.” De collega van Chris van Uitert die net aan een fiets heeft gesleuteld, probeert maar even in de showroom uit of zijn ingreep geslaagd is. Hij wijst lachend op het gapende gat voor de fietsenzaak aan de Teisterbandstraat in Kerkdriel. Vanwege vervanging van de riolering ligt de weg al weken open.