Waardenburg verenigt zich vanwege verbreding A2

Deze tieners schrikken niet terug van stage en werk in de frontlinie: ‘Ik heb in deze periode mijn zorggevoel gevolgd’

10:16 DEN BOSCH/ZALTBOMMEL/NULAND - Het zijn nog maar broekies en meteen worden ze voor de leeuwen gegooid tijdens hun stage in de zorg. Maar juist nu willen de studenten van het Koning Willem I College hun steentje bijdragen. Luisteren naar de eenzame coronapatiënt die het even niet meer ziet zitten en delen in de vreugde van degene die weer wat stapjes buiten kan zetten.