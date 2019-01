Waardenburger gooit zwaar vuurwerk in achtertuin van buurtbewoner

Uit onderzoek van agenten bleek dat het vuurwerk afkomstig was uit het huis van de verdachte. Hij is een buurtbewoner van het slachtoffer. Het spul is in beslag genomen en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Omdat er ook vuurwerk werd aangetroffen dat zelf aan elkaar was gefabriceerd, moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse komen.