Vrachtwa­gen sloot ingereden in Velddriel

21 februari VELDDRIEL - Op de Oostenbroekweg in Velddriel is vrijdagmiddag een vrachtwagen de sloot ingereden. De chauffeur verloor door onbekende reden de macht over het stuur. Hij leek ongedeerd, maar is voor onderzoek toch met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.