Waarom de vergeten antislavernijactivist baron Van Hoëvell een Bommels eerbetoon verdient

ZALTBOMMEL - Er is behoefte aan nieuwe helden en Wolter Robert van Hoëvell zou er maar zo een kunnen zijn. Met de kennis van nu is het nodige aan te merken op de man die in de 19de eeuw lid was van de Tweede Kamer, maar een Zaltbommelse hommage zou niet misstaan. Daarvoor pleit het Zaltbommelse SP-raadslid Martijn Stoutjesdijk tenminste. De baron Van Hoëvell maakte zich hard voor het afschaffen van de slavernij.

Stoutjesdijk is bekend met het onderwerp. Hij promoveerde dit voorjaar op het proefschrift Not like the rest of the slaves, over de slavernij in vroeg-rabbijnse en vroeg-christelijke parabels. Momenteel doet hij onderzoek naar de verhouding tussen het jodendom en christendom en slavernij in de Nederlandse koloniale geschiedenis. ‘Bewegingen als Black Lives Matter hebben tot een hernieuwde drift geleid om voormalige ‘helden’ uit ons koloniaal verleden, vaak zeer terecht, van hun sokkel te trekken’, schrijft hij in Tussen de Voorn en Loevestein, het blad van de Historische Kring Bommelerwaard. Ook in de gemeenteraad deed hij een goed woordje voor de baron.

Geen Bommelaar

Het felle debat over het Nederlandse slavernijverleden kan volgens Stoutjesdijk leiden tot de herontdekking van historische figuren die wél aan de goede kant van de geschiedenis staan. Wolter Robert baron van Hoëvell is er wat hem betreft zo een. Van Hoëvell (1812-1879) was weliswaar geen echte Bommelaar, maar Zaltbommel zou als plek voor een eerbetoon niet misstaan, meent Stoutjesdijk. Misschien zelfs een standbeeld.

Van Hoëvell was aanvankelijk predikant in Nederlands-Indië, maar streek de bestuurders van de kolonie en van de kerk tegen de haren in toen hij opriep om het onderwijs voor de lokale bevolking te verbeteren. De kerk ontsloeg hem zelfs. Terug in Nederland stelde hij zich kandidaat voor een plek in de Tweede Kamer namens de liberalen. In zijn tijd als Kamerlid van 1849 tot 1862 boekte hij, aldus Stoutjesdijk, aanzienlijke successen. Zo wist hij in 1854 de afschaffing van de slavernij in Nederlands-Indië te versnellen.

De titelpagina van Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet (rechts) zoals die in 1854 werd uitgebracht. . Links Wolter Robert baron van Hoëvell. © Buku Bibliotheca Surinamica en Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (beeldbewerking De Stentor)

Daarna richtte hij zich op de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. In 1854 verscheen zijn boek Slaven en vrijen onder de Nederlandse wet over de gruwelen van de slavernij. Daarmee wilde hij de publieke opinie beïnvloeden. Het werd een aardig verkoopsucces, waarbij het boek meeliftte in het kielzog van het succes van een andere bestseller over de slavernij, De hut van oom Tom van Harriet Beecher-Stowe, om de hedendaagse titel te gebruiken. Een jaar nadat de baron de Kamer verliet, ging er in ‘de West’ een streep door de slavernij, al betekende dat nog geen vrijheid voor de mensen die eeuwenlang waren uitgebuit.

Kiesdistrict

Maar wat is nou de link met Zaltbommel en de Bommelerwaard? Want Van Hoëvell werd geboren in Deventer, overleed in Den Haag en woonde in de tussentijd geen dag in Zaltbommel. Nederland kende in de 19de eeuw kiesdistricten en de Bommelerwaard was er een van. De stemgerechtigden, en dat waren er in en om Zaltbommel maar iets meer dan tweehonderd, kozen iemand die hun gebied in de Tweede Kamer vertegenwoordigde. Van Hoëvell was Kamerlid namens de bewoners van de Bommelerwaard.

De andere connectie is de Zaltbommelse onderneming Johannes Noman en Zoon. De uitgever genoot hier bekendheid door de jaarlijkse almanak van de stad. Noman gaf Van Hoëvells aanklacht tegen de slavernij uit en ook andere publicaties. Slaven en vrijen onder de Nederlandse wet is overigens in het najaar van 2020 opnieuw uitgegeven, ditmaal door Uitgeverij Van Gennep in Amsterdam.

Moet dat standbeeld er komen? Dat laat de historicus Stoutjesdijk over aan de politici, waartoe hij trouwens ook behoort. Minpunten over Van Hoëvell zijn er zeker te noemen. Zo was de baron een antisemiet - net als velen in zijn tijd, nuanceert Stoutjesdijk. Ook hield hij er een rangorde in rassen op na. Maar ondanks die rassenleer zette hij zich toch in voor ‘het treurig lot van de ingezetenen van de Nederlandse koloniën’. Een straat naar hem vernoemen in Zaltbommel ‘is wel het minste wat we zouden kunnen doen’.