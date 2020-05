Waarom het doortrekken van de Maas-Waalweg mogelijk pas in 2022 begint

Alle procedurele hobbels voor het doortrekken van de Maas-Waalweg zijn genomen, de plannen zijn sinds december 2019 onherroepelijk. Toch kan het werk niet beginnen. En dat na meer dan veertig jaar steggelen. Nog niet alle benodigde grond is in het bezit. Al wordt er nog overlegd met de grondeigenaren, toch beginnen de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel alvast een onteigeningsprocedure.

Grondruil

Bij het project zijn beide gemeenten betrokken. Het tracé van de weg loopt over de grens tussen de gemeenten. Er zijn vier grondeigenaren bij de onderhandelingen betrokken. Volgens de gemeenten is er veel tijd gestoken in het ruilen van grond om de schade voor de eigenaren ‘zoveel mogelijk te beperken’. Ook over de hoogte van schaderegelingen onderhandelt de gemeente met de agrariërs die de weg over hun land krijgen of van wie het land gesplitst wordt.