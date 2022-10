Waarom man werd neergestoken op bouwterrein langs A2 is nog onduidelijk

Weer gratis parkeren in Zaltbommel? Misschien straks op zondag

ZALTBOMMEL - Gratis parkeren op zondag is mogelijk een van de nieuwe regels die gaan gelden in de binnenstad van Zaltbommel. Wie daar om zit te springen, moet nog wel even geduld hebben. Het duurt nog tot juni volgend jaar voordat de gemeente het herziene parkeerbeleid kan invoeren.

8 oktober