Waarschijnlijk toch activiteiten op Koningsdag in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Nu het Oranjecomité in Zaltbommel wegens een gebrek aan vrijwilligers de handdoek in de ring heeft gegooid, proberen de wijkraad van de binnenstad en het Binnenstadsfonds toch een programma voor Koningsdag te organiseren.

Geen aubade, fietstocht, kindervrijmarkt en gezelligheid op Koningsdag in het centrum van Zaltbommel? Dat is toch ondenkbaar? Toch had het niet veel gescheeld of het zou dit jaar op 27 april stil blijven in de binnenstad. Het Oranjecomité is namelijk gestopt. Al jaren was er een gebrek aan vrijwilligers. Toen herhaalde oproepen niks opleverden, gaf het bestuur het uiteindelijk op.

Helpende handen

Nieuws dat bij de Wijkraad Zaltbommel Binnenstad insloeg als een bom. En dus pakte de wijkraad de handschoen op, samen met het Binnenstadsfonds. Via sociale media volgde een oproep. Want ook de wijkraad lukt het niet om activiteiten te organiseren zonder vrijwilligers. Volgens Gerrine Fernhout van de wijkraad hebben zich inmiddels acht mensen gemeld. ,,Maar dat is nog niet genoeg. We hebben meer helpende handen nodig.”

Fernhout denkt wel dat het op deze manier lukt om Koningsdag in Zaltbommel voor dit jaar te behouden. ,,We gaan ervan uit dat de aubade, de fietstocht en de kindervrijmarkt door kunnen gaan.” Hoe het in de toekomst verder moet, is nog niet bekend.

Stekker