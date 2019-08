Waarschuwing: blauwalg in De Zandmeren

Fraudeurs gebruiken naam pater Putman van parochie Bommeler­waard in phishing­mails

20 augustus KERKDRIEL/DEN BOSCH - ‘Ik heb een gunst van je nodig. Stuur me een e-mail terug wanneer je dit bericht krijgt.’ Die merkwaardige vraag kregen vrijwilligers van de Franciscusparochie in de Bommelerwaard in hun mailbox. Het verzoek leek te komen van pastoor Roland Putman. Het gaat echter om een phishingmail, waarmee fraudeurs op zoek gaan naar slachtoffers.