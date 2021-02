Wandeldijk bij Brakel te gevaarlijk, eerst moeten dode en zieke bomen weg

BRAKEL - De Nieuwendijk in Brakel is al maanden dicht voor wandelaars. Reden: dode of kwijnende bomen die zware takken kunnen verliezen of zelfs om kunnen vallen.

Staatsbosbeheer hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van de dijk die langs de Boezem van Brakel loopt, en wil zorgen dat de route zo snel mogelijk weer veilig is. Maar dat blijkt een ingewikkelde en daardoor tijdrovende klus te zijn.

Populieren

,,De Nieuwendijk ligt in Natura 2000-gebied en is beschermd”, legt boswachter Claudia Wessel uit. ,,Dat betekent dat we niet zomaar kunnen gaan zagen. Er is uitgebreid onderzoek en een complex plan van aanpak nodig voordat we aan de slag mogen. Op de dijk staan ruim 300 bomen en inmiddels weten we dat er minstens 100 weg moeten.” Het gaat vooral om populieren. Een tijdje terug is er al een omgevallen. Geen loos alarm dus.

Wessel merkt dat wandelaars de ernst van de situatie niet altijd inzien en over het vergrendelde hek klimmen. Ze benadrukt dat dit echt niet is toegestaan. ,,Ook niet op eigen risico. Zo zit de wet namelijk niet in elkaar. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk en we willen niet dat er ongelukken gebeuren.”

Beschermde diersoorten

De boswachter krijgt ook regelmatig de vraag waarom het allemaal zo lang moet duren. Dat heeft dus met de waardevolle status van het gebied te maken. ,,Op de dijk leven ook diersoorten die beschermd zijn, zoals de kamsalamander en de heikikker’’, legt Wessel uit. ,,Daar moeten we maatregelen voor nemen en we mogen ze in bepaalde periodes niet storen. Het lastige is dat de kalenders van deze soorten niet gelijk lopen. En dan is er ook nog het broedseizoen waar we rekening mee moeten houden.” Ook is volgens haar een aannemer die deze delicate klus zorgvuldig kan klaren zomaar niet gevonden.

Volgens Wessel komt het allemaal goed maar zullen wandelaars echt nog even geduld moeten hebben. Wanneer de dijk weer open kan, weet ze nog niet. Het komende half jaar blijft het hek sowieso nog op slot.