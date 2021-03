Wat is het belangrijkst bij verfraaien van de Soepkom? Maasdriel vraagt het de mensen in Hedel

HEDEL - Moet de waterkwaliteit van de Soepkom in Hedel omhoog? Of is dat te veel moeite en is het zinvoller om geld en energie te steken in bijvoorbeeld struinroutes en oplaadpalen voor fietsen en auto's? Bewoners van Hedel kunnen de gemeente Maasdriel laten weten wat ze belangrijk vinden voor het gebied.

Maasdriel heeft samen met mensen van de werkgroep Zwemplas Hedel, petanquevereniging Hatalle, jachthaven 't Stik, dorpshuis 't Gelre's End en de Hedelse dorpsraad een plan gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied achter het dorpshuis. De zwemplas heet in de volksmond de Soepkom. In 2017 werd tijdens een dorpsschouw geopperd om de omgeving van de plas te verbeteren. Volgens de gemeente is het nu de tijd om de uitkomsten voor te leggen aan de inwoners.

Wat er bedacht is voor het gebied is af te leiden uit een dozijn vragen die belangstellenden deze maand in een online enquête kunnen beantwoorden. Door aan te geven wat ze meer of minder van belang vinden kan de gemeente bepalen wat bij de aanpassing van het gebied de nadruk moet krijgen. De enquête is te vinden op de site van de gemeente.

Geen officieel zwemwater

Het plan is om de waterkwaliteit van de Soepkom te verbeteren. Maar de gemeente geeft daarbij aan dat er geen garantie is op succes. Twee jaar geleden had Maasdriel al bekendgemaakt dat de Soepkom het niet ging schoppen tot officieel zwemwater. Dat zou betekenen dat, net als in de Zandmeren en de Neswaarden, de plas in de gaten wordt gehouden door de provincie. Het water is echter van te slechte kwaliteit. Maasdriel houdt nu zelf de kwaliteit bij en besteedt ook aandacht aan het strandje. En dat strand is dus ook een van de onderdelen waarvan de mensen kunnen aangeven welke waarde ze er aan hechten.

Dat geldt ook voor het plan om een struinroute van 2 kilometer voor kinderen aan te leggen in de Benedenwaard en een langere variant van 7 kilometer in de Hedelse Bovenwaard, meer richting de A2.

Laadpalen

Door de aanpassingen, kan het gebied aantrekkelijker worden voor fietsers en wandelaars. Enkele geplande aanpassingen hebben te maken met voorzieningen voor deze bezoekers. Zo gaat het in de vragenlijst onder meer over het aanleggen van extra laadpalen voor fietsen en auto's en de inrichting van een toeristisch ontmoetingspunt, een soort uitvalsbasis voor tochten door de Bommelerwaard zoals die er ook al zijn bij Slot Loevestein, de Beersteeg in Zaltbommel, de Zandmeren in Kerkdriel en De Gouden Molen in Rossum.

Maasdriel wil uit het onderzoek ook te weten komen of ze het zien zitten als de parkeerplaats achter Gelre's End geschikt wordt gemaakt voor kleine evenementen. Wie zelf nog ideeën heeft waarover nog niet wordt gerept, kan die ook nog onder de aandacht brengen.