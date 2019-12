Waterschap blikt terug op grote oefening: alleen op papier schade aan de dijken

Vondst vermiste para leidt tot biografie over Kurt Student, Hitlers parachutis­ten­ge­ne­raal

15 december KAATSHEUVEL/NIJMEGEN Het moet indruk hebben gemaakt op de jonge Wouter van den Brandhof uit Hemmen. In het dorp was in 1995 het lichaam gevonden van een Duitse parachutist. Het lichaam van de militair was 50 jaar lang door de Betuwse klei aan het oog onttrokken. ,, Bij het lichaam lag de helm die zo typisch is voor de Duitse parachutisten.”