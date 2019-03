Waterschap stapelt schuld op schuld ... de rekening is voor u

video Liefheb­bers van Olivier B. Bommel en Tom Poes konden op eerste Bommeldag hun hart ophalen

18 maart ZALTBOMMEL - Het is 78 jaar geleden dat de eerste Tom Poes als krantenstrip verscheen. Al snel werd de grote beer, met een teer gestel, Olivier B. Bommel, populairder dan de naamgever van de strip. Daarom was het gisteren Bommeldag, in Zaltbommel.