Watersport door coronacrisis in de lift: ’het loopt als een tierelier’

Zes mannen de cel in voor reeks woningover­val­len en inbraken, onder andere in Ammerzoden

16 juli ARNHEM/AMMERZODEN - Zes mannen uit de regio Nijmegen gaan tussen de zeven en vier jaar de cel in voor een reeks woningovervallen en inbraken, die ze in wisselende samenstellingen gepleegd hebben. Ze sloegen ook toe in Ammerzoden.