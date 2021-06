Wéér geen Rommelmarkt Bruchem, wel vijf schuurverkoopochtenden

Voortaan ook betalen voor de vesting van Slot Loevestein

11 juni POEDEROIJEN - De vesting van Slot Loevestein is niet langer gratis toegankelijk. Een blik op het slot en een kop koffie in de taveerne kan alleen nog maar wanneer entree is betaald. Vooral voor streekgenoten een domper. Voor hen was de vesting een aangename stop tijdens een fiets- of autotochtje. Om hen tegemoet te komen, is er vanaf eind deze maand de vestingpas te koop, een soort jaarabonnement voor het buitenterrein.