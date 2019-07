Weer impuls voor Heerewaarden

HEEREWAARDEN - Bij de bouw van multifunctioneel centrum De Steen in Heerewaarden is afgesproken dat er op de locaties die het dorpshuis en de school achterlaten, huizen komen. Die belofte wordt nu ingelost.

Vier starterswoningen in voormalig dorpshuis De Vrijheid in Heerewaarden, en op het terrein ook nog eens drie seniorenwoningen. En zo'n dertien huizen op de locatie van de oude Tweestromenschool. Na het opknappen van wijkje Varikse Driehoek krijgt de woningbouw in Heerewaarden met deze twee bouwprojecten opnieuw een impuls.

De Steen

Beide plannen vloeien voort uit de komst van multifunctioneel centrum De Steen, dat nu anderhalf jaar open is. De Steen biedt onderdak aan de Tweestromenschool, het dorpshuis en de plaatselijke (sport)verenigingen. Ontwikkelaar Joh. F. Goesten & Zn mocht het complex bouwen, onder voorwaarde dat er geen verpauperde plekken in het dorp zouden achterblijven. En daarom liggen er nu plannen voor de herontwikkeling van het voormalige dorpshuis en voor het oude terrein van de school, beide gelegen midden in het dorp.

De plannen zijn in overleg met de dorpsraad tot stand gekomen. Aanvankelijk was er sprake van dat het oude dorpshuis gesloopt zou worden, maar uiteindelijk is er toch voor gekozen om het te behouden en te verbouwen. Iets waar de dorpsraad blij mee is, gezien de karakteristieke uitstraling van het pand.

Inloopavond

Op donderdag 18 juli houdt de dorpsraad een inloopavond over beide plannen. Belangstellenden zijn tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in De Steen. Informatie wordt die avond gegeven door Sellenra uit Eindhoven, de vastgoedontwikkelaar waarmee Joh. F. Goesten & Zn een overeenkomst heeft gesloten.

Wanneer beide bouwplannen zijn uitgevoerd, kun je wel zeggen dat het dorp Heerewaarden een enorme facelift heeft ondergaan. Sinds 2016 is er veel gebeurd. Woningstichting De Kernen sloopte 40 oude, versleten huurhuizen en bouwde er 38 moderne woningen voor terug. Bij de entree van het dorp kwam een rotonde, mfc De Steen verrees en nu volgt nog meer woningbouw midden in het dorp.

Van achterblijver naar koploper