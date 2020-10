Weer neergeschoten kat in dierenopvangtehuis Bommelerwaard, linkerpootje verbrijzeld en geamputeerd

Geen stroom voor dorpshuis Ons Huis? ‘Desnoods plaatsen we een aggregaat’

25 september WELL - Zul je meemaken. Is na jarenlang praten en intensieve voorbereiding het nieuwe dorpshuis in Well zo goed als klaar, en dan is er geen stroomaansluiting. Voorzitter Ad Robbemondt van het bestuur van Ons Huis is wel gewend geraakt aan de nodige hobbels, de afgelopen jaren. Dit had hij echter nog niet meegemaakt. ,,Desnoods zetten we er tijdelijk een aggregaat neer.”