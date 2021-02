Wéér rechtszaak over blusboot

DRUGSKAART BOMMELERWAARD Man uit Heerewaar­den moet ruim 100.000 euro hennep­winst terugbeta­len

7 februari ARNHEM – Een 27-jarige man uit Heerewaarden moet meer dan 100.000 euro terugbetalen aan de staat. Het is het bedrag dat hij, volgens berekeningen van justitie, heeft verdiend met een grote hennepkwekerij in zijn huis. Ook moet hij 8000 euro betalen aan de beheerder van het elektriciteitsnet. Voor het hennephok had hij illegaal stroom afgetapt.