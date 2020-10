Weg vrij voor kalveren en kippen aan Veilingweg in Velddriel

De SFWS kon de hoogste bestuursrechter er niet van overtuigen dat de bouw van de twee nieuwe stallen en het houden daarin van 1.200 kalveren funest is voor woon- en leefkwaliteit in de omgeving. Volgens de Raad voldoet de nieuwe vergunning aan alle provinciale en landelijke milieu- en veehouderijregels.

Niet nodig

De hoogste bestuursrechter vindt het niet nodig om alsnog een uitgebreid MER(Milieueffectrapportage)-onderzoek te doen. Immers, veehouder Alexander van der Schans, bekend van de geitenhouderijen in Hurwenen en Rossum, had voor de veehouderij aan de Veilingweg in Velddriel al een vergunning voor het houden van 25.000 legkippen en wat melk- en jongvee.

Angst voor de toekomst

Overigens gaat de het bestuursrechtscollege niet in op de angst van SFWS dat Van der Schans in Velddriel uiteindelijk over zou willen stappen op geiten. Daarvoor is immers een nieuwe vergunningsprocedure nodig. Bovendien kan iemand niet worden beoordeeld op wat hij mogelijk in de toekomst van plan is.