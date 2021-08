Wegpiraat die met aanhanger door regio Zaltbommel scheurde voor de rechter

De politie kreeg zaterdag 30 mei rond 22.00 uur de melding dat er iets verdachts was gezien in Tuil. Onderweg naar Tuil kwamen agenten een bestelauto met aanhanger tegen. De bestuurder negeerde een stopteken en er ontspon zich een lange achtervolging. Die verplaatste zich via Opijnen en Waardenburg via het fietspad van de Martinus Nijhoffbrug naar de Bommelerwaard. Op snelheden van boven de 100 kilometer per uur ging het onder meer door de bebouwde kom van Zaltbommel. Twaalf politieauto’s reden met zwaailicht en sirene achter de man aan.