Tegen het appartementenplan van Van der Heijden Projectontwikkeling zijn omwonenden en de Vereniging Vestingstad Zaltbommel in verzet gekomen. Zij vinden dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn geregeld. 22 van de 65 parkeerplaatsen worden afgewenteld op de openbare ruimte. Dat kan niet, zeggen de omwonenden, omdat de parkeerdruk in de omgeving al te hoog is. Zaltbommel verleende toch de omgevingsvergunning op 6 juni 2017. De aanvraag van Van der Heijden voldoet aan de geldende CROW-parkeernorm, namelijk anderhalve parkeerplaats per appartement, aldus de gemeente.

Nieuw parkeerbeleid

De rechtbank Gelderland verklaarde ruim twee maanden geleden het beroep van de omwonenden en Vestingstad gegrond. De rechtbank vond de vergunning, en dan met name de parkeerplaatsrekensom, niet goed gemotiveerd. Zaltbommel moest daarom de besluitvorming overdoen. Intussen is echter in de gemeente een nieuw parkeerbeleid in werking getreden. Puur toeval, zegt de gemeente. Het nieuwe beleid is strenger en houdt in dat er voortaan twee parkeerplaatsen per huishouden moeten zijn in plaats van anderhalve. De gemeente wil met een beroep op de Raad van State voorkomen dat de besluitvorming over moet en dat het nieuwe parkeerbeleid gebruikt moeten worden. ,,In dat geval zijn er te weinig parkeerplaatsen en zullen we de vergunning moeten weigeren'', zei een woordvoerster van de gemeente.