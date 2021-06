Wel of geen ‘blaftaks, gemeenten hebben toch hondenvoorzieningen

Het is een van de oudste belastingen die Nederland kent: de hondenbelasting. Ooit bedoeld om de hondsdolheid te bestrijden. Er is nu een burgerinitiatief om de Tweede Kamer de hondenbelasting te laten verbieden. En een meerderheid van de kamer lijkt daar wel voor te voelen.

Het is natuurlijk ook vreemd. Woon je op de Vughterweg 67 in Den Bosch, dan betaal je voor één viervoeter bijna 88 euro belasting per jaar. Maar 500 meter verderop ben je al in Vught en kost een hond je helemaal niets. Zelfs niet als je drie honden achter de voordeur hebt. En in Zaltbommel vragen ze dan maar weer vijf tientjes voor een viervoeter. Wel of geen hondenbelasting, al die gemeenten hebben wél voorzieningen waar honden kunnen rennen, poepen en plassen.

Bijna miljoen aan belasting

Den Bosch int hondenbelasting voor al die voorzieningen. In Den Bosch lopen zo’n 10.000 honden rond volgens de gemeente en die leveren samen, inclusief boetes, dit jaar bijna 940.000 euro op. Daarvan geeft de gemeente echter maar zo’n zes ton uit aan hondenmaatregelen. De rest kan ergens anders aan worden uitgegeven.

Kost meer dan het oplevert

In Vught betalen alle inwoners mee, bijvoorbeeld via de onroerende zaakbelasting. Vught heeft op 1 januari 2009 de hondenbelasting afgeschaft. ,,Omdat het meer kostte dan opleverde”, zegt een woordvoerster. ,,Het hele administratieve proces erachter, de controle en handhaving ervan.” Daarnaast werden er verwachtingen gewekt bij hondenbezitters. ,,Dat men verwachtte dat de gemeente alles voor hen opruimde.” In 2017 heeft Vught een aantal hondenvelden aangelegd. ,, De enige kosten die wij hebben is het reinigen van de hondenveldjes. Dat komt uit op 14.000 euro per jaar. Hier komen geen nieuwe veldjes meer bij.”

Zaltbommel wil er wel vanaf

Veel mensen vinden die hondenbelasting inmiddels uit de tijd. Want er is toch ook geen aparte belasting voor goudvissen, katten of volièrevogels, redeneren zij. In Zaltbommel betalen ze net geen 50 euro voor de eerste hond, maar een bescheiden peiling leert dat mensen er maar al te graag vanaf willen. Zelfs als iedereen dan meer belasting moet betalen om het gat te dichten. Want de honden in Zaltbommel en de bijbehorende dorpen leveren de gemeente jaarlijks rond de 130.000 euro op.

Bram Boogaart heeft nu geen honden meer, maar wel toen hij eind jaren 60 naar Poederoijen verhuisde. ,,We woonden er nog maar net toen er al een controleur van de toenmalige gemeente Brakel op de stoep stond. Ik deed open en naast mij stonden onze twee teckels. ‘Heeft u honden?’ vroeg de controleur. Tsja”, vertelt hij lachend bij een - hondloze - wandeling rond de Tijningenplas. ,,Hondenbelasting handhaven of afschaffen? Het maakt me niet uit, als er maar goede argumenten zijn.”

Op de grote hoop

Quote Het is erg makkelijk om het gemeente­lijk belasting­be­leid altijd ‘aan te willen pakken’, terwijl de rijksbelas­tin­gen vele malen hoger zijn Kees Zondag, wethouder gemeente Zaltbommel Het mooie losloopveld aan de rand van de Bommelse Tijningenplas is niet alleen door de hondenbezitters betaald, ook de rode plastic zakjes en speciale vuilnisbakken niet die her en der in de gemeente te vinden zijn. In de brandende middagzon laat Daan Hijzen zijn hond Vino - een beetje Duitse herder en een vleugje Berner sennenhond - rondrennen. De negen maanden oude puber blaakt van jeugdig enthousiasme. ,,Het is mijn eerste hond en daar betaal ik 50 euro per jaar voor, toch? Daar heb ik niet zo’n moeite mee. Je moet hier toch ook een keer het gras maaien", zegt hij terwijl hij op de omgeving wijst. ,,Maar als ik het niet meer hoef te betalen, prima. Wat ik zou willen is wat minder beperkingen op het los laten lopen.”

Hondenbezitters laten betalen voor de voorzieningen en de schoonmaakkosten, dat heeft Zaltbommel al wel eens geprobeerd, weet wethouder Kees Zondag. ,,In 2009 hebben we geprobeerd om een doelbelasting van de hondenbelasting te maken. Dat is toen door de raad tegengehouden omdat het tarief dan bijna verdubbelen moest om alle kosten voor het opruimen van de hondenpoep te dekken. Dat geeft te denken", reageert hij.

Belastingverlaging

Hoeveel je voor je hond moet betalen? Dat hangt er in de Bommelerwaard vanaf waar je woont. Buurgemeente Maasdriel heeft de hondenbelasting anders geregeld dan Zaltbommel. Het tarief is er met ingang van 2020 aanzienlijk verlaagd, van 67 tot 37 euro. De Maasdrielse politiek vond het niet eerlijk dat de opbrengsten - 136.000 euro - hoger waren dan de 75.000 euro die de gemeente uitgeeft aan het hondenbeleid. Zaltbommel en Maasdriel behoren in ieder geval tot de 54 procent van de Nederlandse gemeenten die de belasting nog heffen. Het is een slinkende groep, want volgens het CBS ging het in 2010 nog om 71 procent.

Volledig scherm Hondenpoepzakjes. Hondenbelasting houdt geen direct verband met hondenontlasting. © Lieke Verhoeven

Wat Kees Zondag vooral stoort is dat de Tweede Kamer zich kennelijk druk maakt om dit detail. ,,Ik spreek liever over het totale gemeentelijke belastinggebied in relatie tot de uitbreiding van de gemeentelijke taken en de tekorten daarop. Het is erg makkelijk (van Den Haag, red) om het gemeentelijk belastingbeleid altijd ‘aan te willen pakken’, terwijl de rijksbelastingen vele malen hoger zijn. Iets met een balk en een splinter, geloof ik.”

Volledig scherm De hondenuitlaatplaats aan de Tijningenplas in Zaltbommel. © Bertjan Kers/BD